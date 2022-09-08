民眾刮鬍子的時後常不解為何常發癢、受傷，醫師表示，刮鬍子不只需留意時機點和刮鬍子的方向，也有許多細節可多留意，提供6原則避免踩雷，助防發癢、受傷、感染。這6原則包括洗臉/澡後在刮、刮鬍泡/溫熱水、先順刮再逆刮、刮完後確實清洗刮鬍刀、洗完風乾晾乾、盡量別放浴廁。

在刮鬍的時機點，美麗信義皮膚科醫師曾奕騰表示，普遍建議在洗臉、洗澡等清潔後，除了一般洗澡的溫熱水可讓鬍鬚根部軟化，更有利刮鬍子外，也可減少因受傷、皮膚表面的細菌和髒汙等趁虛而入。也因此不建議洗澡前、洗臉前、甚至運動流汗後刮鬍子，以免提升受傷感染的機會。

刮鬍子時也建議使用刮鬍泡、刮鬍霜等產品輔助，可以減少皮膚受傷、刺激的機會。而若是身邊沒有這類產品，可先用溫水清洗臉部並軟化鬍鬚根部，或是用微溫的濕毛巾濕敷約1分鐘，也可達此效果。

刮鬍子的方向，曾奕騰建議，「先」順著刮，因為逆著刮雖較乾淨，但較硬、較長的鬍子容易卡刀片、傷到皮膚；順著刮較安全，但較不乾淨，所以可先順著將鬍子削短、然後再逆著把鬍子刮乾淨，如此可避免前述兩種缺點。但要留意逆向刮鬍子，較易造成鬍子斷裂刺進皮膚，形成鬚部假性毛囊炎，也有較高機會在過程中傷到皮膚，需要特別小心，如果刮到一半卡住，應避免硬刮。此外，應避免刮鬍時，把皮膚拉得太緊，造成鬍鬚根部過短刺進皮膚，也會形成鬚部假性毛囊炎。

曾奕騰指出，幾個常見的NG行為，提醒刮完鬍子後，不論是手動刮鬍刀或電動刮鬍刀，都務必即刻清洗並晾乾、風乾，否則易滋生細菌、增加後續使用時感染的風險。現在電動刮鬍刀有很多可以直接用水清洗，但也要注意清洗時應把刀頭拆開沖洗內部，若只沖洗外殼，鬍渣、皮屑於內部會滋生細菌，要定期使用專用清潔液做徹底清潔。

刮鬍刀洗完後，擺放處應避免浴室，因浴室雖方便，但易因潮濕而滋生細菌，且即便現在的刮鬍刀大多不易生鏽，但過度潮濕也還是會有生鏽的可能，恐增加刮傷後的皮膚破傷風的風險。

曾奕騰表示，相較其它衛浴用品，刀片較易形成傷口，建議刮鬍刀應放在房間，可先用吹風機吹乾，置於乾燥通風處。另手動刀片如果生鏽或變鈍應立即汰換。

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