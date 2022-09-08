彰化警分局中正派出所2名警員8日巡邏在精誠夜市旁，在陳姓機車置物箱內起出開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒和違禁物手指虎等，陳嫌暴怒攻擊警察。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局中正派出所2名警員8日巡邏在精誠夜市旁，在陳姓機車置物箱內起出開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒和違禁物手指虎等，陳嫌暴怒攻擊警察。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局中正派出所2名警員8日巡邏在精誠夜市旁，在陳姓機車置物箱內起出開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒和違禁物手指虎等，陳嫌暴怒攻擊警察。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

重機騎士被盤查搜出手指虎、刀械 竟暴怒攻擊警察

彰化警分局中正派出所2名警員8日巡邏在精誠夜市旁，發現陳姓男子駕駛重機違規抽菸，形跡可疑，上前盤查，在機車置物箱內起出開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒和違禁物手指虎，要帶回派出所，陳男情緒失控辱罵三字經，還以安全帽攻擊警員，員警立刻呼叫8名支援警力趕抵現場，當場將陳男制伏逮捕到案。

彰化警分局表示，警員阮彥淳、陳裕家執行22-24時巡邏勤務，發現陳姓駕駛重機車違規抽菸上前攔查，盤查時經陳嫌同意自行打開機車置物箱供警方查看，現場發內置物箱內有開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁物，另請陳嫌自行打開隨身包包供警方查看，眼光並掃到手指虎1只，當下告知陳嫌攜帶手指虎之行為違反「槍砲彈藥刀械管制條例」依法要帶返所偵辦。

陳嫌突然情緒失控對警方咆嘯並辱罵三字經，警方告誡不要這樣，並制止其不要再有辱罵警察行為，陳嫌不聽制止，還拿出其安全帽當武器攻擊員警，員警立即呼叫支援警力到場控制並逮捕陳嫌。

彰化警分局表示，陳嫌辱罵及攻擊員警行為依妨害公務偵辦；隨身包包攜帶手指虎行為依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦；另機車置物箱發現無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，甩棍及開山刀等，依違反社會秩序維護法陳報偵查隊裁罰。

陳嫌被帶返派出所後，依規定上銬、搜身，所長侯春發在所督辦，陳嫌量測額溫度體溫36.5度正常無發燒咳嗽情形，非居家檢疫居家隔離對象，近期無出入境資料，請嫌疑人以酒精擦拭雙手並戴上口罩，依一般對象製作警詢筆錄，帶了一批武器上路，還情緒失控，還在深入其動機。

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