國民黨新竹市長參選人林耕仁8日繼續勤跑基層，上午前往東區錦華里及錦華市場懇託拜票，針對今年國慶日主視覺，林耕仁說，雙十節是國慶日，但今年國慶主視覺卻讓中華民國意象消失了，批評根本是本末倒置。

林耕仁8日上午在市議員張祖琰、立委鄭正鈐辦公室副主任黃希聖、議員參選人張文興、里長廖淑君等人陪同下，東區錦華里及錦華市場懇託拜票，延途民眾相當熱情，不斷為林耕仁加油打氣，也有店家老闆娘剛好戴著印有林耕仁競選標誌的口罩，對林耕仁說一定會支持他。

針對今年國慶日主視覺，林耕仁表示，我們的國家是中華民國，雙十節是國慶日，但今年國慶日主視覺卻讓中華民國意象消失了，根本是本末倒置。

至於內政部6日在臉書粉專宣導反詐騙，卻暗中嘲諷藝人楊丞琳「海鮮論」，引發爭議，林耕仁則認為，楊丞琳在大陸節目的說法，其實有被斷章取義，但他也說內政部臉書應服務國民，不應公器私用，做出有針對性的攻擊。