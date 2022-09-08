交通部觀光局攜手22家台灣業者共35人組團，赴越南胡志明市參與今（8）日起連3天舉行的ITE國際旅展，為疫情爆發2年以來首發，以最新疫後台灣旅遊產品及最具台味的珍奶、鳳梨酥與特有香氛，邀請越南旅客重溫台灣好味道，提前部署邊境解封後旅遊商機。

觀光局此次首發團由觀光局國際組黃勢芳組長率隊，提前於6日飛抵越南，並於當日舉辦台灣觀光推廣暨業者交易會。此次交易會吸引超過百位越南旅遊業者報名參加，急切與台灣業者進行洽談，顯見越南民眾盼能早日重返台灣旅遊的強烈市場需求。

首發團將接續參加8～10日舉行的越南胡志明市國際旅展，該旅展為湄公河下游地區最大國際旅展，觀光局自2012年起即組團參加。今年台灣館將以「鐵道遊台灣」為主題，利用桃機專屬的「國門香」及苗栗卓蘭各式植物香氛圍主要氣味，以五感體驗置身台灣氛圍。

另外，展期中邀請越南知名舞團Hipfest communication，以舞蹈演繹台灣美食及客家風情，同時安排絹染帆布袋DIY、生肖小提燈DIY、珍珠奶茶體驗、鳳梨酥試吃等有趣活動，歡迎越南朋友共同感受台灣味。

除了觀光局駐胡志明市辦事處將在現場提供旅遊諮詢外，現場有退除役官兵輔導委員會及武陵、福壽山、清境農場、嘉義縣政府、航空公司、旅行社、飯店及伴手禮等共22家台灣單位參展，提供最新的台灣旅遊情報資訊。