盛達電業(3027)佈局綠能儲能產品有成，8月合併營收為1.5億元，月增1.16倍，創下單月歷史新高，由於公司在手訂單高達120MW，隨著儲能工程陸續挹注營收，盛達預估，今年下半年業績可望較上半年大幅成長，樂觀看待未來營運，今天盤中股價強勢漲停。

盛達電業產品原以通訊及電源相關產品為主，後來轉投資盛齊綠能(代理Solar Edge三合一變流器等產品)跨入太陽能等再生能源領域，2年前公司開始規劃超前部署儲能產品，受惠於5G、再生能源及儲能市場需求起飛，為盛達電業營運增添動能。

全球高溫缺水及俄烏戰爭引發能源限電危機，亦引爆國內外綠能及儲能大商機，國內積極推動能源轉型及淨零碳排，台電目標預定2025年建置1000MW儲能電池快速輔助服務(AFC)，盛達集團挾技術優勢，日前宣布其集團投資的第二座2.3MW dReg調頻備轉儲能系統已於宜蘭頭城正式通過台電AFC通訊及執行能力測試，並將透過持有3張以上電力交易平台專業人員資格的盛齊綠能，以代理資源模式正式加入台電電力交易平台投標，成為國內第一家聚合併網型儲能資源，投標調頻備轉商品之國內廠商，致力確保區域性電力供應穩定。

盛達電業表示，繼其今年於1月1日成功上線投標之第一座位於宜蘭龍德的1.1MW dReg AFC案場完工後，自5月起開始實施電池容量擴增至2.3MW的建置計畫，近日工程皆已經順利結束，近期將與台電申請投標容量上修之能力測試，未來隨著再生能源更大量併網，台電儲能需求量將逐漸增加，盛達電業積極布局儲能系統建置參與台電電力交易平台市場競價，表示第三座位於宜蘭利澤之2.5MW dReg AFC案場預計於今年10月底前正式通過測試上線，並且於年底再完成嘉義太保3MW dReg AFC案場測試，共計10.1MW之儲能投資規模，跨足dReg 0.25 及 dReg 0.5動態調頻商品，估計每年可創造約新台幣7000萬的產值。

除國內儲能市場，盛達電業亦將目光放到國外，希望未來能爭取國外儲能大廠代工訂單。

盛達8月合併營收達1.5億元，月增1.16倍，年增32.98%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為7.21億元，年成長9.15%；目前盛達在手訂單高達120MW，隨著下半年起逐步認列儲能案場建置營收，盛達預估，下半年業績可望較上半年大幅成長，樂觀看待未來營運。