上海合作組織成員國元首理事會第22次會議（簡稱上合峰會）將於9月15日到16日在烏茲別克古城撒馬爾罕召開。據澎湃新聞報導，在全球秩序處於動蕩變革之際，本次上合峰會的動向備受外界關注。一方面，上合組織將迎來成立21年以來的第二波擴員。上合組織祕書長張明7月15日在記者會上確認，伊朗將在今年的峰會上正式加入上合組織，現為觀察員國的白俄羅斯也已提出加入上合的申請。不僅如此，俄媒報導稱，還有10餘個國家也有意願加入上合組織。

值得關注的是，烏茲別克上合事務協調員拉赫馬圖拉·努里姆別托夫8月26日稱，峰會將「完全以線下模式」召開，上合8個成員國元首均赴烏參會。俄總統新聞祕書佩斯科夫6日也證實，俄總統普丁將出席此次上合組織領導人峰會，並進行多場重要會見。

上合組織究竟有何「魅力」，吸引著來自中東、東南亞等地區的國家爭相「入群」？擴員之後，上合組織將如何重新調整其定位和目標？又會如何協調成員國之間的分歧？

上合組織何以迎來「擴員潮」？

成立於2001年6月的上合組織目前共有8個成員國。中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克為創始成員國。2017年，上合組織阿斯塔納峰會決定給予印度和巴基斯坦成員國地位，完成首次擴員。當前，上合組織地區面積覆蓋超過地球陸地面積的1／4，人口總數佔到全世界的1／3以上。

上合組織第二次擴員問題是撒馬爾罕峰會最為核心的議題之一。俄羅斯《消息報》8月4日報導稱，接近上合組織祕書處的兩名高級消息人士透露，包括阿拉伯聯合大公國、敘利亞、卡達和沙烏地啊拉伯在內的10個國家希望加入上合組織。其他候選國包括緬甸、柬埔寨和尼泊爾。對此，知情的高層人士表示，上合組織近期將迎來「一波阿拉伯國家和東南亞國家紛紛加入組織的擴員浪潮」。

在7月底舉行的上合組織成員國外長理事會會議上，俄羅斯外長拉夫羅夫形容，「希望加入上合組織的國家排成了隊。」

談及上合組織在吸納成員方面的吸引力，上合組織副祕書長格力高力·洛格維諾夫認為，上合組織的核心理念「上海精神」是成員國所共同堅持的價值觀，如倡導平等、尊重多樣文明、不干涉別國內政等。如今，「上海精神」已成為國際上慣用的專有名詞。

「上合組織是獨一無二的國際組織。」洛格維諾夫進一步指出，此前，考慮到上合成員國領土、人口、政治體制、經濟狀況、軍事實力等客觀條件的差異，一些所謂的西方專家預測上合組織不會太過穩定或持久。然而，從實際情況來看，上合組織成立21年來的發展歷程就是對西方這一觀點的有力駁斥。在洛格維諾夫看來，這也印證了「上海精神」符合各方期待，受到廣泛歡迎，而這也正是該組織具有吸引力的原因。

不過，面對成員國在政治制度、經濟發展和文化傳統上的巨大差異，應該如何處理他們之間潛在的矛盾和分歧？洛格維諾夫表示，上合組織成員國超過20年的合作歷程表明，該組織通過協商一致的方式達成共識、解決問題，沒有任何一個國家把自己的立場和觀點強加給另一個國家，這保證了上合組織在政治上團結一致。

值得一提的是，儘管俄烏戰爭持續超過半年，但據洛格維諾夫觀察，想要加入上合組織的國家並未受到局勢影響，他們的熱情與意願依然高漲。

擴員後的上合組織如何定位自身角色？

「世界進入動蕩變革期，人類社會面臨的安全和發展環境複雜嚴峻。面對烏克蘭危機帶來的諸多影響，上合組織作為幅員最廣、人口最多的國際組織，應該在維護地區乃至全球安全和穩定上發揮更積極作用。」今年3月17日，中國國務委員兼外長王毅會見上合組織祕書長張明時的表態，為新形勢下上合組織找準自身角色、定位提供了方向指引。

在這之後的幾個月間，張明對上合組織多數成員國進行了正式訪問。今年5月13日至6月6日，張明先後訪問上合成員國烏茲別克、俄羅斯、塔吉克、吉爾吉斯和哈薩克。7月15日，張明在北京就其中亞之行成果舉行實體及線上記者會。緊接著，7月21日至25日，張明對上合成員國巴基斯坦進行正式訪問，並在7月29日上合外長會期間同印度外長蘇傑生舉行會見。

洛格維諾夫指出，當前世界進入動蕩變革期，促使上合組織不斷地重新思考自己的定位和目標。而這一議題也是張明祕書長訪問上合成員國期間所談及的主要問題之一，且所有成員國都表示重視上合框架內的合作。

在政治、安全、經濟、人文等領域的合作中，安全合作長期在上合組織的發展中佔據優先位置。上合組織以安全合作起步，在合作打擊「三股勢力」，維護地區安全穩定方面發揮著重要作用。近年來，隨著國際形勢變化帶來的新威脅和挑戰增多，上合組織地區反恐怖機構努力的方向和責任範圍有所增加。據央視新聞報導，戰略安全、防務安全、執法安全、信息安全、禁毒、反洗錢、打擊跨國有組織犯罪等已被納入上合組織安全合作範圍。

除此之外，上合組織成員國在組織框架內還多次舉行雙邊或多邊聯合軍事演習。不過，洛格維諾夫明確表示，上合組織不會成為北約那樣的軍事聯盟。他解釋稱，無論是上合組織的憲章還是法律文件，都未給該組織賦予軍事屬性。同時，如果深入觀察上合組織舉行的軍演，就會發現其實質上服務於反恐的目標。

舉例來說，去年阿富汗局勢急劇變化後，上合組織舉行了「和平使命-2021」反恐軍演。中國國防部當時發佈的消息顯示，與會代表觀摩了「和平使命-2021」聯合反恐軍事演習，一致認為演習提升了各國軍隊打擊國際恐怖勢力的協同能力。

此前，張明在回應相關問題時也表示，北約和上合組織不同。上合組織奉行不結盟、不針對第三方的原則，北約則是當今世界最大的軍事同盟，是冷戰的產物。