黃珊珊被點名是「小英女孩」骨子綠 陳時中這樣說

民進黨台北市長候選人陳時中今天大酸對手蔣萬安提出的「長照三箭」表示，蔣在立法院衛環委員會很多年且是法律人，但提出的政見卻跟法律扞格這麼大，「我倒是蠻訝異的」。對於外界形容對手黃珊珊是「小英女孩」，他則表示，我們對這個不評論。

陳時中今天召開「婦女政策記者會」，並接受媒體聯訪，針對國民黨台北市長蔣萬安提出的「長照三箭」，陳時中表示，蔣萬安提出幾個政見，他倒是蠻訝異的，因為蔣本身是衛環委員而且很多年了，對於長照和福利的法規應該有所認識，而且他也是一個法律人，但整個提出的政見跟法律上面的扞格這麼大，倒是讓人家覺得意外。

外界質疑蔣萬安之前批評陳時中人設多變，但他昨天也去了酒吧，是否是「口嫌體正直」？對此，陳時中表示，「我想倒也不盡然」，想要做市長的人，對於在市裡面發生的各樣事情多去了解，這是對的事情，他本來就在努力了解各個不同年齡層、各個面向的需求，蔣萬安委員有這樣做，「我想也是一種進步」。

針對蔣萬安團隊在拜票的時候，有長輩被撞到倒地送醫，媒體詢問，當時蔣團隊仍用比較輕鬆的語氣進行直播，應變能力是否稍嫌不足？

陳時中表示，確實，在拜票時，尤其有高齡者在旁邊，千萬要特別注意，拜票當然很重要，可是人身安全更重要。這一方面是經驗，另一方面是整個團隊對事情嚴重度各有關切面的不同，「如果是我們的話，我們大概以人身安全為最重要的考量」。

蔣萬安今天跑到獨派的基督教長老教會造勢，外界解讀是要拔樁，陳時中認為，各個教會或宗教團體，他們都是一個行善團體，對於政治參與比較少，不過他們心中的定念很強，「我想大家多溝通，也是一件好事情」。

陳時中昨天參訪月嫂訓練班，有國民黨議員批評他抱小孩的方式錯誤，對此，陳時中表示，他不敢自詡很會抱小孩，因為很久沒有抱了。「不過，以前我抱小孩，小孩都很高興」。

針媒體詢問民眾黨支持的台北市長候選人黃珊珊被形容是「小英女孩」，而且是「綠到骨子」，陳時中則回應，我們對這個不評論，如果是就政策面來評論，我們當然可以再討論。