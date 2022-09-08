高雄36歲陳姓女子是一名單親媽媽，獨自撫養四名學齡前的幼兒，靠著打零工、資源回收維生，家境拮据，生活十分困頓。高雄市婦幼隊日前透過「護幼展翅專案」訪視陳女一家，隨後自掏腰包購買些許生活物資及文具用品等，陳女對於即時關懷訪視協助，眼眶不時泛紅並頻頻向員警道謝。婦幼隊訪視後轉介社政單位，將持續對陳女家庭進行關懷與輔導。

婦幼隊表示，由於近年疫情衝擊導致物價飛漲，一般民眾生活已相當辛苦，更別說是單親弱勢家庭，一人肩負父母職，除了獨自照顧小孩外還要負擔家庭生計。

婦幼隊指出，上月底透過「護幼展翅專案」訪視鳳山區一名靠著打零工、資源回收獨自撫養四名幼兒的陳女，其子女最大僅6歲，皆為學齡前階段，生活狀況極其艱辛，訪視員警們也都身為人母，見到陳女處境感同身受，便自掏腰包購買生活物資、文具用品等，減輕其部分生活開銷外，希望孩子們藉由彩色筆、拼圖等文具用品豐富自己小小的心靈世界。

陳女對於員警即時關懷訪視與提供物資協助，心中非常感動，眼眶泛紅頻頻向員警道謝。員警訪視陳女一家後，將其轉介高雄市社會局，將持續與社會局社工共同關懷與輔導。

婦幼隊強調，致力於推動「護幼展翅專案」，由警勤區員警對轄內有犯罪前科父母親、弱勢單親等不健全家庭中，有未滿18歲的兒少進行家戶訪查，或偕同社會局社工共同對個案關懷、訪視與協助弱勢家庭。

此外，也加強兒少網路安全宣導以自辦實體或臉書網路活動、LINE群組推播等宣導方式，提醒家長並教育兒少自我保護意識，注意上網安全。藉以守護兒童及少年，確保其獲得妥善照顧及關懷，在安全溫馨的環境中健康茁壯展翅高飛。