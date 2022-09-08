饒慶鈴競選總部外觀。（蔡旻妤攝）

王浩宇控饒慶鈴拿縣府標案自肥 饒慶鈴今提告(影片來源/蔡旻妤攝)

台東縣長饒慶鈴昨遭前桃園市議員王浩宇指控，由胞妹饒慶宜擔任董事長的寶桑教育基金會今年得標台東縣府70萬元標案，地址竟為縣長競選總部，疑違反「公職人員利益衝突迴避法」。對此，饒慶鈴競選總部委託律師黃呈熹8日11點至台東地檢署按鈴提告妨害名譽，同時也發出澄清稿回應。

饒慶鈴競選總部聲明，財團法人寶桑教育基金會董事長為林載爵先生，王浩宇於臉書刻意引用錯誤資訊，張冠李戴指稱饒慶宜係該基金會董事長，顯有錯誤。王浩宇所指標案是按政府採購法公開招標，寶桑基金會依法投標，並無王浩宇所稱違法情事。

饒慶鈴競選總部強調，有關王浩宇臉書所寫絕非事實，今日委由黃呈熹律師正式向王浩宇提出告訴，無非在於撥亂反正、遏止歪風，終結有心人士無止境的抹黑造謠。王浩宇身為公眾人物，竟在未予查證情況下，惡意於臉書散播不實謠言，饒慶鈴競選團隊深表遺憾，民主政治選賢與能，選舉應該是展現候選人政見及個人特質的時候，呼籲網軍、側翼等不要用奇怪的招術來影響選舉結果，散布不實謠言，讓這場選舉變成烏賊戰。