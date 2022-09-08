香港電影圈大佬有三號人物，除了叱吒風雲的陳惠敏及向華強外，還有一位大咖明星創造不少7、80年代的影史奇蹟，今日仍備受後代尊敬，這號人物正是鄧光榮。回顧他的過往，1963年時，僅17歲的鄧光榮突破《學生王子》千人海選出道，帥氣外型也因此受封為「學生王子」。

鄧光榮後來轉往台灣發展，期間和林青霞、甄珍、張艾嘉等女星拍戲，部部創造出驚人票房，因此與秦漢、秦祥林並稱台灣三大文藝片小生，一生拍過60多部電影；在80年代時，鄧光榮選擇回香港創立影視公司，並因此催生導演王家衛的畢生經典《阿飛正傳》、《旺角卡門》，可說若無鄧光榮就沒如今的王家衛。

鄧光榮早期多演高帥愛情小生，後期投資影視才不時在自家出品的黑道電影當老大。例如《江湖龍虎鬥》周潤發便扮演他的手下、《龍騰四海》中任達華也喚他作大哥，不過在他拍完《龍》便淡出影壇，移居到加拿大過著遠離鎂光燈的退休生活。

鄧光榮圈內地位連任達華(左)都怕，張學友(右)甚至得喚他作岳父。(圖/中時資料照)

其實，鄧光榮的真實人生更為精彩，甚至在黑道界頗有勢力，就連向華強都畏懼三分，而鄧光榮與謝霆鋒父親謝賢，更是多年結拜的好兄弟，得叫謝賢一聲大哥。另一方面，鄧光榮更是張學友的「岳父」，因為他是張學友老婆羅美薇乾爹，甚至一直以父女身分相稱，自然很多人都說鄧光榮是張學友的「岳父」。