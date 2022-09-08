光隆(8916)早盤股價再挑戰前高，盤中一度亮燈漲停。2022年底因客戶移轉產地規畫啟動印尼廠投資案，目前以合資形式進行投資，公司預期投資案可望於今年底有較明確細節釋出，公司訂單能見度達明年Q1。

光隆Q2營收28.32億元，其中，成衣營收占比59%，羽絨營收占比23%，家紡營收占比15%，其他營收占比為4%，毛利率大幅提升主要係因營收規模逐步進入旺季提升、產品組合轉佳及羽絨部門因去年處份蘇州廠減少營運成本、獲利體質轉佳等因素影響。而費用率7.23%，低於過往水準，主要係因導入全球馬克中心、此為光隆特有的打樣雲端資料庫，透過將有數十年經驗師傅之打版工藝數位化，即使是較未具經驗的打版師也能能夠快速進行打樣及再造。接單採購流程自動化（RPA系統）節省管銷費用所致。

在成衣方面，光隆與世界領導戶外服飾品牌合作，滿足其最高標準的功能性及永續性需求。客戶包括Montbell、Marmot、Burton、Columbila、Mountain Hardwear等。

光隆董事長詹賀博表示，相較於其他大型戶外機能服飾製造商，光隆的生產模式可以靈活地接受較小的訂單，同時保持獲利能力不變。光隆持續發展春夏系列產品以及來自南半球的新客戶減輕了過去受到季節性影響的因素。產品以多品項為主，包括羽絨衣、滑雪服、睡袋、貼條外套（主要用於戶外）等。光隆今年上半年營業淨利與稅後淨利雙創同期歷史新高，成衣年增率達46.6%，營收比重提升來到57%，在歐美疫情解封、民眾重啟戶外活動後，戶外用品的需求明顯回溫，下半年對成衣表現依舊樂觀看待，目標在2026年將成衣公司營收比重拉到70％。