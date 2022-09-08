為吸引更多投資人參與資本市場，越南近期推出兩大交易機制變革，包括縮短交割時間及開放零股交易。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，交易機制寬鬆且便捷料吸引更多散戶參與，另越南也屬外資喜愛的市場，預期內、外資挹注的催化下，更有助於提振越南股市，建議投資人可透過定期定額或分批的方式布局越南基金。

張晨瑋指出，胡志明證交所（HOSE）日前將股市交割日從T+2日縮短為T+1.5日後，再宣布將於9/12開放零股交易（1-99股），越股交易將更具彈性，有利於吸引更多散戶參與投資市場，帶動內資資金動能。根據越南集保中心統計，今年前七月新證券戶新增突破200萬戶，散戶比例高達99%。

同時，外資市場自第二季開始出現回歸跡象，一度連五周淨流入，惟近二周受到美元上漲亞股資金外流影響，連二周淨流出，但相對其他亞股市場而言，淨流出金額相對少，8月份外資淨買入11,000億盾，今年前八月淨買入總值超過25,000億盾。

張晨瑋認為，交易所近期改變交易機制，操作彈性更高、更靈活，便於投資人參與，加上越南市場受到外資青睞，在內、外資挹注之下，料成交量有望改善，儘管短期之內仍會受到全球資本市場的影響，但長期仍看好越股的後續發展。