香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今表示，新冠病毒不會消失，未來可能會有如季節性流感般發展，每人都有機會受到感染，關鍵在於接種疫苗，防止重症及死亡，減少確診後的後遺症及誘發其他長期疾病的風險。他建議引入更多疫苗選擇，包括重組蛋白疫苗。