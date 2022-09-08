港大專家：新冠疫情未來或如季節性流感 接種疫苗是關鍵 11:072022/09/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港青少年接種新冠疫苗。（香港政府新聞處資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今表示，新冠病毒不會消失，未來可能會有如季節性流感般發展，每人都有機會受到感染，關鍵在於接種疫苗，防止重症及死亡，減少確診後的後遺症及誘發其他長期疾病的風險。他建議引入更多疫苗選擇，包括重組蛋白疫苗。 施振榮：台灣在CPU半導體領先 未來加強軟體及創新應用 《電子零件》聯茂高速材料應用 營收佔比突破5成 蔣萬安打「正藍軍」嚇跑中間選民 藍營：多提政見 #未來 #季節性流感 #接種疫苗 #關鍵 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》美元升勢擋不住 新興市場貨幣還有得跌 16:522022/09/07 財經 黃珊珊拋青年承租「未來宅」20年房租全額轉為頭期款 16:392022/09/07 房市新訊 衛福部不買BA.5疫苗 藍營質疑護航高端 04:102022/09/07 政治要聞 史博館邁向68年 預計明年開館迎新氣象 17:292022/09/07 生活 全球首創關鍵薄膜智慧製程系統 助台灣半導體產業數位轉型 13:392022/09/07 科技 《貿易》AMF解析產業趨勢 貿協點出未來3主流 13:512022/09/07 財經 新冠疫苗受害救濟案審議牛步 藍營：34年才審得完 12:512022/09/07 政治 只打高端僅4％ 藍委批保護效益報告糊弄國人 04:102022/09/08 生活新聞 桃園＋4638 呼籲長者幼兒儘速接種疫苗 16:482022/09/07 生活 共軍軍演後第6個美國團訪台 府：展現對台高度支持 09:062022/09/08 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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