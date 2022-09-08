花蓮門諾壽豐護理之家在中秋節前夕規畫「手做健康月餅」活動，讓長輩們動手製作健康無負擔的月餅，感受溫馨的過節氣氛。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾壽豐護理之家在中秋節前夕舉辦「飛奔月球」活動，長者們手拿扇子不斷朝透明管揮動，當看到管中的氣球透過氣流緩緩升起時，每人均發出「哇」的讚嘆聲，彷彿感受嫦娥奔月的浪漫，玩得不亦樂乎。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋將至卻碰上新冠疫情升溫，花蓮門諾壽豐護理之家部分長輩只能透過視訊與家人過節，因此院方特別在中秋節前夕規畫「飛奔月球」及「手做健康月餅」活動，讓長輩們一同在歡樂中活絡筋骨，享用健康無負擔的月餅，感受溫馨的過節氣氛。

護理之家督導江筱蕙表示，新冠疫情近日再起，為確保長輩們的健康，機構採取有條件的家屬探視，以致不少長輩中秋佳節期間只能透過視訊方式與家人相見，因此院方今年特地規畫應景有趣的慶祝活動，讓無法與家人團聚的長者們，一同在機構快樂過節，緩解思親之情。

「飛奔月球」活動現場加油聲此起彼落，長者們手上均拿著扇子，不斷朝透明管揮動，且看到管中的氣球透過氣流緩緩升起時，每人均發出「哇」的讚嘆聲，彷彿感受嫦娥奔月的浪漫，不僅玩得不亦樂乎，也讓現場洋溢著歡樂氣氛。

「手做健康月餅」活動則緊接「飛奔月球」之後，長者戴上手套，在護理之家工作同仁協助下，開始動手做月餅，大家先將南瓜泥滾成圓形並包進紫心地瓜所做的外皮後，再用壓模器壓出可愛造型，一個個應景的紫色小月餅呈現眼前，加上不時飄逸出淡淡的香氣，讓不少長輩想立刻放進嘴裡。

護理之家營養師張君美表示，市面上的月餅玲瑯滿目且精緻、美味，但熱量卻高得驚人，對長輩們來說恐成身體負擔，由於紫心地瓜富含膳食纖維及花青素，屬高纖食物，南瓜則富含維生素A與β-胡蘿蔔素，除具抗氧化功效，還有助於預防黃斑部病變，因此特別選用在地生產的這2種食材，再搭配低油、低糖配方，讓長輩們吃得美味也能兼顧健康。

雖然長者們手作完成的月餅外觀不像市售月餅精緻，但吃起來口感滑順、綿密好吞嚥，每個人均吃得津津有味，且75歲的楊奶奶在做完月餅後特別興奮的說，自己年輕時就很喜歡烘焙，經常動手做蛋糕，但做月餅倒是第一次，希望有機會可以做給孫子吃。