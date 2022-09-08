8月中旬以來，人民幣匯率經歷了年內第二輪波動，當前距「破7」大關僅一步之遙。而匯率影響已傳導至A股，從半年報反映出，對海外融資頭寸較大、美元負債較多的行業，人民幣波動堪稱利潤「刺客」，尤其是ST海航、中國國航 、南方航空和中國東航四大航空業者司，上半年合計匯兌損失近100億元人民幣。

根據《證券時報》報導，進口型企業如何通過套期保值等金融手段來控制成本，平抑波動？期貨業人士程小勇表示，一方面需要運用外匯相關的衍生品工具對沖人民幣貶值的風險，例如商業銀行的外匯遠期合約、香港或CME的人民幣匯率期貨；另一方面，進口企業如需要進口大宗商品，可通過國內期貨市場進行買入套期保值，等到進口報關後進行賣出平倉。

大陸鋼鐵龍頭寶鋼股份就表示，貶值幅度仍在公司預計範圍內，部分外匯敞口已通過金融衍生品交易進行提前鎖定，人民幣貶值對公司經營的影響有限，並處於可控範圍內。

另外從全部大陸A股數據來看，也有不少出口型企業競爭力增強，今年較多出口型企業在匯兌損益指標上實現逆轉、損失變收益。根據Wind資料顯示，上半年有 2763家A股企業出現匯兌收益、占比近6成。而去年半年報同期僅912家。