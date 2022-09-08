台東卑南族卡大地布部落的族人因為反對知本光電案，提起行政訴訟請求撤銷經濟部核發電業籌設許可給聖力能源公司，台北高等行政法院判決撤銷經濟部的處分。

知本溼地是卡大地布部落的傳統領域，2017年因應中央推行的綠能政策，打算發展太陽能專區，2019年6月1日舉辦諮商同意會議投票，卡大地布部落以187票贊成、173票反對通過，盛力能源公司得標後，向經濟部申請籌設許可獲准。