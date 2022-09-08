台北車站東側已展示11年的LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，因長年暴露戶外而有斑駁，台鐵於中秋節前夕重新整修完成，今（8）日舉辦「LDK58經典再現鳴笛啟程」揭牌活動，未來每天整點都可聽見LDK58鳴笛聲，重現老火車昔日風華。

台鐵富岡機廠廠長李瑞欽表示，電影哈利波特中最受歡迎的「9又3／4月台」，是一個充滿希望的場景；同樣地，台北車站東2門外側廣場也有「3又1／2月台」，建置參觀台、電波鐘，停著充滿回憶的LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車。

台鐵表示，LDK58是1923年由日本車輛製造，運用於花東線窄軌區間，總重量21.6噸，牽引力5030kg，使用中央緩衝連環連結器，具有四動力軸及車側水箱裝置，早期是花東線的主力。

LDR2201柴油客車是1956年台北機廠仿照日本國鐵JNR湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，1957年1月25日完成第一輛LDR2201，同年4月又陸續完成LDR2202、2203、2204共4輛。當時民眾休旅風氣不普及，搭乘火車以學生上下學通勤為主，故LDR被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝下黃上白，當地人稱其「黃皮仔車」。

李瑞欽表示，1982年花東線拓寬，LDK58和LDR2201也功成身退，民國1985年運往澎湖馬公贈予澎湖縣立文化中心展示；1999年又從澎湖運回台灣，重回台鐵懷抱。LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車於民國100年舉辦「火車載阮向前行─台鐵百年文物特展」時，移至台北車站東廣場展示，曾經是台北車站地標及打卡熱點，但由於露天展示、長期風吹雨襲，車體現出斑剝痕跡。在台鐵局長杜微拍板下，遂於今年6月起開始整修LDK58和LDR2201，並於中秋佳節之前重現大眾面前，未來繼續於台北車站東廣場迎賓。

台北車站站長胡詠芝表示，台北車站有第3、第4月台，台北車站東2門外側廣場則有「3又1／2月台」，未來每天早上8點至晚上6點每逢整點都可聽見LDK58鳴笛聲。