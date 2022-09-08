桃園市議會8日舉行市政總質詢，國民黨市議員吳嘉和在質詢時提出，市長鄭文燦日前評論國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告直接說是抄襲，要求鄭文燦收回這段話。對此鄭文燦再次強調，這只是轉述周刊的報導，明明是媒體報導卻告我不告周刊，既然禁止別人引述，但張善政不是也引述高中生的作業來罵我？

鄭文燦說，這是引述周刊的報導，希望張善政可以出面說明，不只合理還很正當，不過張善政不斷說以後會開說明會說明，但至今還沒開。我覺得很奇怪，張善政就算要提告也應該告周刊，怎麼會告我？無論我有沒有講（抄襲）都沒辦法替張善政洗白，這件事是事實，不會隨著提告就消失。

在吳嘉和不斷追問下，鄭文燦直呼，禁止別人引述，張善政卻可以引述高中生的作業來罵我？周刊報導張善政涉抄襲我只是引述，還是我應該說張善政很正當、不需要說明？我的立場當然會希望對方說明清楚，更對吳嘉和呼籲「議員你這樣也沒辦法幫張善政洗白、救不了他」。