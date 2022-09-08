台南殺警案偵結，殺警凶嫌林信吾遭起訴，檢方認為惡行重大求處死刑，民眾黨新竹市長參選人高虹安8日在臉書表示，兩位員警是為了幫遊客找回失竊的出租機車，卻遇上外役監逃獄未通報的林嫌，痛批兩人盡責而死，但政府高官至今卻無人負責。

「兩位員警奮戰到最後一刻，而我們的政府卻只想敷衍了事，」高虹安在臉書指出，在野立委們想要改變體制，許多人也伸出援手幫助家屬，但是兩位員警的直屬機關內政部及警政署，還有縱放人犯的矯正署，至今仍無人出面負責。

她也在貼文中痛批，主責機關內政部還在發「笑死」霸凌藝人和被詐騙受害者的圖卡，除了「今天公祭、明天忘記」，內政部還變成了嘲笑人民的網路側翼嗎？

高虹安認為，蔡英文總統日前指，只要社會安全網建好，就不用嚴刑嚇阻，但不只沒有社會安全網，連警察安全都無法保障，而且不用嚴刑，也不代表外役監可成為罪犯天堂。

高也呼籲，不適任的官員早點下台，警械條例及外役監制度盡速通過修法，第一線警察等待已久的電擊槍更要趕緊補充到位。