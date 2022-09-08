歐錦賽繼續火熱開打，獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)率領斯洛維尼亞再次取勝，以88：82擊退由戈貝爾(Rudy Gobert)坐鎮的強敵法國，目前穩居B組龍頭位置，這場比賽東契奇展現強大宰制力，全場轟下47分，締造歐錦賽史第2高、65年來單場新高紀錄，讓戈貝爾19分8籃板的成績相形見絀，用實力證明何謂「國際巨星」！

東契奇本屆歐錦賽表現搶眼，在他帶領下斯洛維尼亞成為人人都畏懼的勁旅，今天與強敵法國對決中更是徹底爆發，狂轟47分外帶7籃板5助攻4抄截，2分球12中9、外線11中6、罰球12中11，用完美表現率球隊獲勝，還創下歐錦賽史上第2高得分紀錄，比利時後衛Eddy Terrace於1957年狂轟63分為最高，要打破恐怕沒那麼容易。

Luka DONCIC 🇸🇮 | 47 PTS | 7 REB | 5 AST | TCL Player of the Game vs. France https://t.co/R6SVnytxsO via @YouTube — 18apollo18 (@18_apollo_18) September 7, 2022

東契奇此戰毫無保留，次節在戈貝爾面前用單手拋進超遠三分，上半場也頻頻使出拿手的後撤步投籃，而過程中雖一度被肘擊導致頭部出血，但手感並未下滑，殺到法國措手不及。末節剩5分多鐘遭遇戈貝爾親自看防，他沉著應對，幾次換手運球後又使出後撤三分，無情吃掉戈貝爾，同時取得10分領先奠定了勝基。