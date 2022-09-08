北市某家連鎖醫美診所遭涉嫌從2019到2021年遊說女病患在接受痔瘡手術麻醉之際，順便割雙眼皮或雷射整形私密處，再將保險不理賠的醫美費用，加進痔瘡手術費用，讓病患向保險公司詐保2萬到10萬元，台北地檢署依詐欺等罪起訴診所4名行銷業務、16名女病患共20人。

據了解，本案緣於李姓女中醫遭檢舉疑似協助病患詐健保，檢警偵辦時意外發現李女曾向友人炫耀，去做整形手術花費10萬元，全都申請到保險理賠，由於醫美手術不在理賠範圍，檢警另案調查。

檢警循線查出，台北市某連鎖醫美診所，在為痔瘡女病患看診時，彭姓行銷主管與3名診所諮詢管理師藉機遊說病患順便進行割雙眼皮、電波療程、私密處雷射整形等醫美手術，診所會把醫美部分的費用，全部灌進痔瘡手術收據。

檢警查出，包括李姓女中醫的16名病患藉此向保險公司詐領了2萬到10萬元不等的理賠金，但檢警因查無診所醫師知情涉案事證，因此依詐欺等罪起訴4名診所行銷人員以及16名病患。