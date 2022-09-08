新北市政府與國立空中大學今（8）日分別由市長侯友宜與校長陳松柏代表，針對空大周邊人行道整合重塑，改善人行環境共同簽署合作備忘錄，提供民眾安全舒適的通行及休憩環境。侯友宜表示，致力改善通學環境，是他一直以來的目標，也感謝空中大學的全力配合，改善整個蘆洲市中心的面貌。

新北市自侯友宜上任以來，至今已完成50所學校通學廊道專案、電箱遷移513處、拆除人行陸橋33座、前瞻計畫人行道改善核定總經費32億5017萬餘元，其中，中央補助15億8065萬餘元，已完成人行道鋪面更新11萬4367平方公尺。此次與空中大學合作，預計將花7個月時間、5400萬經費，針對空大中正路側，打開校園提供開放綠化空間。

侯友宜表示，中正路是蘆洲宗教文化、經濟活動最重要的一個中心點，而空中大學剛好位於這個中心點，過去就曾在2020年完成保和街側校地空間開放，這次再針對中正路側的校園開放及人行環境改善，是對蘆洲核心區域改造計畫的第一步，也是蘆洲人本環境營造重要的一塊拼圖，未來更配合湧蓮寺公益大樓興建，逐步改善捷運蘆洲線三民高中站周邊至蘆洲國小的人行環境。

空中大學位於國定古蹟蘆洲李宅旁，附近還有保佑宮、保和宮、湧蓮寺等重要的宗教文化地標，校方長期與市府合作，展現友善社區鄰里的無私精神，侯友宜讚許這是高瞻遠矚的教育家風範，期許蘆洲地區的進步，能夠從空大延伸串聯，以優質的通學、通勤人本環境為基底，打造出具意象的友善人行空間。

工務局長詹榮鋒說明，空大對於蘆洲環境營造的想法恰好與市府不謀而合，因此為蘆洲核心區域的改造提供一處絕佳的示範場所，藉由校園空間改造與開放，空大中正路側的環境將會是一處具綠蔭可供民眾休憩、漫步的綠帶空間，並且將路側電力、電信箱體設施整合，打造通暢無礙的人行環境。

這次雙方的合作也是市府也是「好路揪你來」環境改造專案的第一步，將以蘆洲湧蓮寺為核心，針對老市區人口與商業活動密集，但綠地與公共空間較周邊重劃區偏低，造成整體景觀環境、交通動線等問題進行改善，特別是人行道淨寬不足或不連續甚至不符合無障礙通行等情況，加強民眾同通勤、通學的安全度、順暢與便利性。