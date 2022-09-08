立法院民進黨團總召柯建銘爆料，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾有意找民進黨新竹市長參選人沈慧虹接任台北市副市長，黃珊珊昨否認稱「選舉操作」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今強調，誠信是民眾對政治人物最基本要求，過去所說過的話、做過的事情，也不需要否認或者切割。

黃珊珊昨痛批「民進黨自己把選舉弄成這樣，也傷害了沈慧虹，希望大家不要再有這種政治操作」，

蔣萬安今表示，誠信是民眾對政治人物最基本要求，是不是有找沈慧紅當副市長，說明清楚就好，其實選舉也只是一時的，過去所說過的話、做過的事情，也不需要否認或者切割。

近日內科園區掛起蔣萬安個人看板，是否團隊為民調較弱的地方加強部署？蔣萬安回應，他在台北市更區都有掛看板，不需要有過多聯想。

他說，最重要是一步一腳印，在各區也都會深入基層了解民眾的需求，接下來不只是個人看板，跟議員的看板大家也都會合卦，各區後援會陸陸續續成立，爭取市民最大支持、認同。