大陸國家外匯管理局7日公佈最新外匯存底數據，統計至8月底為3兆549億美元，較7月底下降492億美元、降幅1.58％。大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英說明，8月跨境資金流動理性有序，境內外匯供求保持基本平衡；國際金融市場上，受主要國家貨幣政策、宏觀經濟數據等因素影響美元指數上漲，在全球金融資產價格總體下跌與匯率折算和資產價格變化等綜合作用下，當月外匯存底規模下降。

從匯率因素來看，據Wind資料統計，8月底美元指數較7月底上漲2.29％；非美元貨幣中，歐元下跌1.66％，日元下跌4.31％，英鎊下跌4.58％。綜合來看，匯率因素導致外匯存底的非美元部分出現較大幅度折價。

另從資產價格因素觀察，8月中旬美聯準會（Fed）升息預期升溫，導致全球市場由衰退交易轉向緊縮交易，權益和債券市場由漲轉跌，且整體收跌。股債兩方面資產價格變化，引起外匯存底對應的資產估值下降。

根據《證券日報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，目前匯率與資產價格因素仍是影響大陸外匯存底短期波動的兩個主要因素。但由國際收支帶來的單月變化依然穩定，說明了大陸外匯市場運行總體平穩，反映宏觀經濟仍保持穩健態勢。