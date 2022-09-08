全球半導體產業雜音頻傳，值得注意的是，全球最大記憶體晶片製造商三星電子高層最新警告，今年下半年市況不佳，而且截至目前為止，尚未看到明年復甦的趨勢。這是繼美光、SK海力士後最新一家示警需求放緩的半導體大廠。

綜合外媒報導，三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）最新示警，市場原先共識是半導體產業下半年表現比上半年更強勁，不過在4、5月時，情況發生劇烈變化，他強調，目前看來下半年市況不佳，而且明年也還看不到復甦跡象。

慶桂顯說，為快速因應市場變化，三星將盡全力保持穩定的資本支出，至於3奈米技術方面，將持續提升製程效能及壓低成本，目標是在2024年量產3奈米晶片。

談到美國晶片法案部分，取得補助金的企業10年內不得赴大陸設立含先進技術的工廠，慶桂顯說，這限制可能影響三星在大陸市場的布局，當地有許多重要客戶，三星很難錯失這樣一個市場，公司正試圖找出陸美衝突裡雙贏的方案。

美國記憶體晶片大廠美光一直是產業低迷時期的領先指標，該公司先前下修本季營收財測、針對需求放緩發出警告後，花旗集團分析師Christopher Danely發布報告指出，半導體產業正進入至少10年來最嚴重的衰退。

針對半導體市況，SK海力士也警告，下半年記憶體晶片的需求將趨緩，伺服器記憶體晶片也可能因為客戶優先消化庫存而跟著放緩。