民眾黨團今召開記者會表示，112年度中央政府總預算加計特別預算歲出2兆9319億元，債務舉借3864億元，占當年度歲出總額13.2％，另據財政部估算，下年度1年以上公共債務未償餘額將達到6兆6748億元，公共債務持續飆升，明年平均每位國民將背負28.7萬元國債。民眾黨團呼籲，民進黨政府應該全面檢討現有特別預算案執行效率，也應公開說明國債還款計畫與進度。

立委邱臣遠痛批，蔡政府的財政紀律崩壞，已經不是債留子孫而是留到曾孫了，從106年度到115年度的特別預算舉債超過2兆元，且這三年特別預算編列更是常態化，規避《預算法》舉債上限，使公共債務持續飆升。

邱臣遠表示，檢視特別預算案執行進度，「前瞻基礎建設計畫特別預算」第1、2期執行至少3年，實際效益不清、許多項目進度落後，衛福部的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」累計實現數，只占預算80.99％，教育部、環保署等部會累進實現率未達8成，他呼籲，特別預算不應該淪為執政黨的小金庫，政府應全面檢討現有特別預算案執行效率。

立委張其祿說，蔡英文總統自稱「有史以來最會還債的政府」，真相卻是台灣正在「以債養債」，明年度政府編列還債1100億，但又舉債1736億，「簡直是在玩數字遊戲。」另外，政府依照《公共債務法》第12條規定還債，但僅占年度稅課收入（2兆1749億元）5.05％，幾乎是法定還債額度內的地板。若蔡政府真有心要還債，應將債務還本編列至法定償還額度上限的6％(1305億元)才能解決債留子孫的問題。

張其祿指出，根據財政部國庫署的國債鐘資料，中央政府一年以上未償債務從105年蔡英文總統上任第一天的5兆3988億元，一路暴增到今年8月底5兆7538億，大幅增加3550 億。他呼籲，為了因應放緩的經濟成長與多變的國際情勢，政府應該遵守整體經濟均衡原則，恪遵財政紀律法，審慎管理國家財務及加強債務管控。