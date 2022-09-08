在競爭激烈的日本演藝圈當中，想要大紅大紫除了要有堅強實力外，亮麗的外表更是不容或缺的。而今年由網站「gooランキング」所票選的「女生最想成為的女星臉孔」排行榜中，除了有「千年一遇美少女」之封的橋本環奈以及剛當媽不久的石原聰美進榜外，分別奪下冠亞軍的也是人妻，令眾人跌破眼鏡。

由「gooランキング」統計的採訪數據中，找來了250位介於20~40歲之間的女性，以「最想成為的女星臉孔」為主題進行調查，而票選結果也在近日出爐。在前10名的榜單中，分別是第10名長澤雅美、第9名綾瀨遙、第8名今田美櫻、第7名白石麻衣、第6名濱邊美波、第5名廣瀨鈴、第4名則是剛當上媽媽沒多久的石原聰美。

接著，拿下第3名的則是被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年她還是地方女團時，就因被粉絲拍下超震撼的空靈絕美照，而使她人氣快速飆升，現在不僅能唱、能跳還跨界主持，並演出電視劇及舞台劇，廣告、代言也從不間斷，也獲得不少女性粉絲的喜愛，因此奪下第3名並不意外。

拿下第2名的則是受到眾人愛戴的北川景子，北川景子出道多年，一直都以甜美外表與自然的演技受到大眾喜愛，即使在2016年宣布與日本樂團BREAKERZ主唱DAIGO結婚，並在2020年生下愛女，但人氣依然不減。

而這次奪下冠軍的就是新婚不久的「國民老婆」新垣結衣，她與音樂才子星野源因合作電視劇《月薪嬌妻》而擦出愛火，並在去年5月閃電宣布結婚，讓外界掀起一波「失戀潮」，婚後她也鮮少出現公開場合，直到近期才退出新作品，外界還猜測她今年的人氣可能會因此走下坡，沒想到事實卻證明，她在眾人心中仍占有一席之地。