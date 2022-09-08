急診科醫師柯世祐曾收治過一位42歲的男患者，對方狂放屁卻無法解便，因此到醫院求灌腸，但檢查發現男子的肚子脹大，照X光發現有阻塞現象，本以為是吃了不易消化的食物塞住，動手術減壓卻發現是大腸癌，後續了解才發現男子放屁總會伴隨黏液與糞水，提醒民眾注意自己的放屁習慣。

柯世祐在節目《醫師好辣》上分享，一位42歲的男性患者要求幫忙灌腸，因為他狂放屁卻無法排便，當時他建議患者先吃軟便劑看看，但患者卻搖頭說，你看我的肚子都已經鼓起來了，而且一直覺得絞痛，又狂放屁，真的很痛苦。

柯世祐表示，檢查過後發現患者的肚子脹得太大，決定進一步做檢查，照X光發現有明顯阻塞的情形，肚子裡面的氣體和液體都已經明顯分層，懷疑是有異物塞住了，後來又安排做了電腦斷層看起來也確實是有異物，當時懷疑可能是像過去有過的案例，患者可能吃了一些不好消化的食物，像是香菇和金針菇等，然後就塞在肚子裡面。

柯世祐指出，會診一般外科醫師以後，對方建議做手術減壓，否則腸子脹到太大恐會破掉，沒想到手術過程中發現年僅42歲的男患者竟然罹患了大腸癌。

柯世祐強調，這位男患者狂放屁，但他的屁跟一般的屁有點不同。男患者放的屁中，會伴隨著一些黏液和糞水，甚至偶爾會出現血絲，但卻無法解便。人人都會放屁，而放屁也是很正常的行為，但如果放屁的習慣有改變，或者是會伴隨出現一些東西，最好還是快點就醫檢查。