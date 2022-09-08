大陸知名編劇、製作人于正與不少明星合作過，包括楊冪、趙麗穎、吳謹言等，講話辛辣又直接的他一向敢言，也非常喜歡和網友互動，因此惹出不少爭議。日前于正又在留言區和網友聊天，提及了他和多位當紅藝人的關係，同時也爆料，Angelababy（楊穎）不但顏值高，人品也好。

于正被網友問到是否還有跟楊冪、趙麗穎聯絡，他大方回覆：和楊冪聯繫頻繁，但趙麗穎偶爾才會，他也提到自己對其他藝人的看法，包括Angelababy顏值高、人品好；任嘉倫既謙卑又努力；宋軼很有禮貌；周也是特別好的女孩，前途無量；楊超越耿直有趣。

被問到過去和林心如的心結，儘管兩人後來有說開，還是有網友問：「後悔找林心如拍美人心計了嗎？」于正也正面回應：「不後悔，她是最合適也是最好的竇皇后，感恩她感謝她的演繹。」還透露最近因為《乘風破浪》爆紅的吳謹言正在挑選劇本，預計下半年開機。

有網友好奇問于正，都是怎麼決定演員接戲，他也透露：「第一演員自己的意見，然後我的意見參考！沒了！」還形容自己是「一個可愛又不失真性情，並且不被世俗左右的修行者」，十分驕傲大家會問他的看法是因為他夠資深、夠有權威，「也夠不要臉！」

關於林心如與于正的心結，起因於于正曾於綜藝節目自爆討厭某「台灣女明星」，並直接指出此女星已過氣，又指是他一手再次捧紅她，遭外界猜測疑是影射台灣女星林心如，當時引起一眾熱議，林心如還火大回覆：「是男人就講清楚！」不過事過境遷，2年後于正近日收到林心如所送的結婚喜餅，並上貼微博，大方祝福林心如與霆建華，兩人已經和好如初。