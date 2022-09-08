捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)因面板需求低迷、客戶拉貨力道疲弱，2022年8月營收續降至近4年半低點。展望後市，由於客戶訂單能見度仍低、第四季市況尚不明朗，公司對後市展望維持保守看待，仍須持續觀察產業變化。

易華電股東常會通過配息2元，6日以39.3元參考價除息交易，受營運展望保守影響，當日小漲填息5％後翻黑，陷入貼息窘境。今（8）日開低小跌0.53％後於平盤上下震盪，最高上漲0.53％至38元。

易華電公布2022年8月自結營收1.2億元，較7月1.23億元減少2.7％、較去年同期2.75億元減少達56.27％，創2018年2月以來近4年半低點。累計前8月營收15.71億元，較去年同期20.86億元減少達24.65％，為近4年同期低點。

易華電表示，由於面板終端市場需求低迷，客戶端拉貨力道疲軟導致營收下滑。展望後市，由於全球通膨影響疑慮未消除，消費性終端產品需求仍受壓抑，目前客戶訂單能見度較低、第四季市況尚不明朗，公司對後市展望維持保守看待，仍須持續觀察產業變化。