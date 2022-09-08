俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)周三在俄羅斯東部海岸的海參威市(Vladivostok)舉行的東方經濟論壇上說，俄羅斯已從戰爭中獲益，並批評了西方孤立行動，和烏克蘭糧食出口問題。

普丁說，俄羅斯在戰爭中受益，主要利益是強化了俄國的主權，俄國已經走向一條新的主權道路，並將恢復全球已響力。而西方正在失敗，亞洲才是未來。顯示俄國正加速往亞洲傾斜。

普丁還批評說，俄羅斯不可能被孤立，這是不可能的，莫斯科將全力抵抗西方試圖將俄國逐出世界舞台的企圖。而俄羅斯也看到進入中東和伊朗市場的更多機會。

總統普丁也對全球糧食危機發出警告，並表示將討論修改與烏克蘭達成的糧食出口協定，限縮能夠接收糧食的國家。

普丁在周三指出，俄國已經竭盡所能確保烏克蘭出口糧食，但全球糧食市場的問題可能加劇，一場人道災難即將降臨。

在聯合國和土耳其協調下，俄羅斯和烏克蘭在七月簽署一項糧食出口協定，俄國希望緩解開發中國家糧食價格飆漲問題。但普丁指責說，恰好相反，是西方富裕國家在利用這項協定。「從烏克蘭出口的幾乎所有糧食都不會運往最貧窮的開發中國家，而是運往歐盟國家」。

87艘載有6萬噸穀物的船隻中，只有兩艘駛往貧窮國家，他指責西方是殖民國家。

普丁表示，將考慮限制糧食出口的目的地國家，將與土耳其討論此一想法。