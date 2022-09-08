民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日與立委柯建銘一起接受專訪，柯建銘爆料，台北市長參選人黃珊珊曾想找沈慧虹接台北市副市長，黃珊珊否認消息並表示雖然和沈慧虹是很久的朋友，有私人交情，但選舉時不需要做這種政治操作。台北市長柯文哲今受訪也笑稱以訛傳訛，聽一聽就好。

柯文哲今上午視察捷運萬大線加蚋站暨穿越新店溪至新北永和永平國小站長隧道工程，會後被問及此事表示，政治上常常以訛傳訛，並稱柯建銘算是老朋友，但柯建銘也不知道全貌，常常就是以訛傳訛。 他也替柯建銘緩頰，「老柯就是隨口講講啦。」

柯文哲強調，「這一定不對嘛」，當時黃珊珊離職以後，原訂是民政局長藍世聰來接任，結果後來副市長蔡炳坤生病，人口又下降，就沒有要替補。

柯表示2014年自己選台北市長時，沈慧虹還給他上過課，在工程算是專業人士。媒體問及之前是否有認真討論過沈慧虹為副市長人選，柯表示，沈雖然跟自己與黃珊珊都認識，也在台北市政府交通局工作很久，但這種以前的事情再拿出來講，「特別是很奇怪，在投票前又拿出來講，我覺得也不需要。」

至於柯建銘以及沈慧虹專訪時提起「高虹安被柯文哲逼著參選」，柯文哲表示，高虹安是做事很龜毛的人，一定要準備好才肯宣布參選。柯坦言，日前每次問高準備好了沒，她都說不行，還要再準備，因此沒有逼著選，高虹安就是要準備好才要下場。