國民黨高雄市長參選人柯志恩近日到各地開吃播衝人氣，但她8日上午前往左營果貿社區吃早餐直播時，受邀一同用餐的果惠里里長鄭夙雅卻突然感謝起高雄市長陳其邁，對此，柯志恩競辦表示，對於里長建議都自然傾聽，並沒有感到尷尬，無須針對幾句話就放大解讀。鄭夙雅則強調，當時並非表態要支持誰，而是針對事情，感謝大家幫忙果貿社區。

果貿社區歷史悠久，因為產權問題導致道路養護管理權責不清，以往議員提案建議修鋪道路，都遭「非市府轄管」或「私領域無法幫忙」等理由拒絕。鄭夙雅趁著陳其邁視察防疫工作時，向他反映路況不佳等問題，陳其邁透過行政裁量權，下令執行道路刨鋪作業。

柯志恩8日一早前往果貿社區知名早餐店「寬來順」吃播，並邀集當地議員、里長作陪，企圖穩固果貿社區樁腳，未料，鄭夙雅卻在吃早餐直播時感謝起陳其邁，除了35年來外環道的路況問題，原先要花幾百萬鋪路，結果最後省了270萬，也省下鋸樹的錢。柯志恩在直播中回應，她覺得應該要感謝，但也不懂為什麼拖這麼久，現在才來做？應該過去歷屆就要做。

對於鄭夙雅在柯志恩的直播中感謝陳其邁一事，柯志恩競選辦公室表示，柯志恩相當感謝里長願意反映果貿社區對於資源與建設需求的心聲，參與早餐會的3位里長在席間也提到觀光活動帶來的外部成本，包括環境噪音、垃圾汙染等等問題，對社區居民造成不小的影響，也希望未來能夠逐步改善。

柯志恩競選辦公室強調，建設不分黨派，市府投入經費為市民建設是理所當然的事情。鄭夙雅除了感謝陳其邁以外，也特別稱讚高市議員陳玫娟長期向市府爭取預算和建設的努力，柯志恩與其他議員在席間都自然傾聽，並沒有感到尷尬，外界不須要針對特定幾句話放大解讀。

鄭夙雅表示，自己沒有黨籍，當時也並非要表態支持誰，她當下是以果貿社區聯合管理委員會主委身分發言，因為果貿社區過去有許多難以突破的問題，例如道路一直沒辦法修繕、觀光客問題等，對他們都造成困擾，有很多地方需要幫忙，今年有人幫忙，不管是誰，只要記得果貿、幫忙果貿，她們就很感謝。