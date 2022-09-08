行政院長蘇貞昌今（8日）主持行政院院會，聽取勞動部報告「調整基本工資」一案。為維持基層勞工的基本生活所需，同意核定本次基本工資調整方案，自2023年1月1日起，月薪調升至2萬6400元，時薪調升至176元。蘇貞昌表示，這也是蔡英文總統上任以來，連續第7年調漲基本工資，月薪總調幅達31.9％，時薪達46.7％，具體展現政府照顧基層勞工的決心。

行政院發言人羅秉成今（8日）在行政院會後記者會轉述蘇貞昌裁示，基本工資審議委員會於上周四日通過基本工資調整案，月薪從現行2萬5250元調至2萬6400元，調升1150元，調幅約4.56％。

時薪也由168元調至176元，調升8元。本次基本工資調升，預估有超過232萬名勞工受惠，本國勞工約180萬人、約占8成；月薪部分，預估約有175萬名，時薪部分約有57萬名。

蘇貞昌表示，蔡英文總統領導下政府盡全力照顧勞工，給予勞工最大的支持，即使受到疫情，仍達到過去政府無法達成的目標，月薪總調幅達31.9％，時薪達46.7％，具體展現政府照顧基層勞工的決心。

勞動部表示，歷來勞資對於基本工資的調整看法，本有各自立場，最終決定的調整幅度，不可能每一個人都滿意，但基本工資審議委員會的功能，就是積極整合各方意見，努力取得勞資雙方尚可接受的調整金額。