明（9日）就是中秋連假第1天，不少民眾早已準備好與家人朋友一起吃烤肉、月餅應景，不過命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，中秋節有10大禁忌，包括不要逗弄兔子、手指月亮、吃有菱有角的月餅、女生頭髮遮住額頭等，若不小心觸犯不僅對神明不敬，還可能招來厄運。

1.吃月餅和水果忌不圓

在古代，月餅與月圓都代表一家團圓、和諧，因此中秋時應避免吃有菱有角的月餅，以免未來容易與人發生口角衝突，同時祭拜祖先、神明的水果也要盡量挑選圓的，代表一切圓滿。

2.不要逗弄兔子

民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此嫦娥升天時也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，故中秋節也稱作兔子節，建議有養兔子的人在中秋前後要對兔子溫柔，倘若不溫柔，人間的兔子會有所感應，並傳遞給月宮的兔子。

3.男生不要拜月亮

根據《燕京歲時記》記載，中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。』」因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響，睡眠品質轉差。

4.女生不宜拜灶

《燕京歲時記》記載「男不拜月，女不祭灶。」原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，而中秋節為月亮節，亦屬女性節，因此男不拜陰、女不拜陽，以免沖煞。另一說法是，封建時期男女授授不親為主要潮流，所以才有了這個特殊禁忌。

5.女生忌頭髮遮額頭

女生的額頭就像月亮的形狀，因此古人會把女生的額頭形容是女性的元神宮，因此忌諱以頭髮遮額頭，當天記得把額頭的瀏海撥開讓月神看，如此一來就能得到月神加持，桃花滿滿。

6.流產或身體虛弱者不宜賞月

因為月圓屬陰，所以中秋是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。

7.不要用手指月亮

民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈在，建議不要直接用手指月亮，以免對神明不敬。

8.不宜到海邊與河邊

中秋受到月球引力影響，比較容易發生潮汐現象，不僅海浪大，還容易有瘋狗浪出現，因此中秋前後不宜到海邊遊玩。

9.賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方

中秋月圓為陰日，陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

10.避免晚間游泳

夜晚月亮會倒映在泳池或海邊上，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳，避免對月神不禮貌。