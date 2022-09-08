高雄醫學大學暨醫療體系1校5院總動員，在中秋節前夕來到大同福樂學堂日照中心舉辦另類中秋團圓宴，高醫大附設中和紀念醫院出動專業營養師團隊現場製作中秋烤肉凍餐，不但兼顧均衡營養，無論是月餅、烤肉串或蔬菜串，經過特調的中秋塑型餐讓口腔功能退化、咀嚼吞嚥卡卡的長者都能安心食用。

特製的中秋饗宴菜色包含雞、蝦、玉米、豆腐和香菇與蔬菜通通都有，就連應景的月餅和文旦也都經過重新塑型，保留原本的色香味，全以低糖、低鹽且質地適合吞嚥的方式製作，讓長輩們能好吃、好吞、好安心。

現場也示範綠豆椪月餅凍的製作步驟，先將1個家常綠豆椪切碎(200g)，再入加水400g纖維粉及塑形劑(酵素膠化劑)9g，然後攪打，食材與水的比例為1：2，之後再將全部食材放入果汁機攪打，接下來加熱至離水狀，灌入模型，最後等待冷卻成形脫模。

86歲的小蘭奶奶因為2度中風導致顏面神經失調，進食、喝水經常會有嗆咳反應，盡管愛吃甜食卻也因為擔心安全問題怯步，這次吃到營養師現做的綠豆椪月餅凍，小蘭奶奶滿足的表情全寫在臉上。

高雄醫學大學暨醫療體系長期關注高齡者的健康促進議題，吞嚥障礙是高齡者常見的問題，除了影響長者的食欲及營養攝取，在進食過程中造成嗆咳及吸入性肺炎也有致命危險，為了幫助長輩們預防咀吞障礙及改善咀嚼吞嚥問題，高醫大規畫了大南方咀嚼吞嚥人才培育基地計畫，期望透過運用AR／VR口腔照護模擬訓練、結合臨床評估診斷、設置高齡友善教學示範廚房及咀嚼吞嚥困難飲食照護應用等一條龍式的精準健康照護方案，培育跨域人才，提升全民咀吞健康。