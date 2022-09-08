桃園市長選戰，民眾黨賴香伶（左起）、民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民進黨前立委鄭寶清，形成「四腳督」戰局。（本報系資料照）

桃園市長選情在民進黨前立委鄭寶清宣布參選後，呈現「四腳督」局面。一份最新民調顯示，看好國民黨參選人張善政的民眾高達45.7%，大勝看好民進黨參選人鄭運鵬的13.8%、鄭寶清的12.0%、民眾黨參選人賴香伶的3.7%，此民調若確切反映在地民情，民進黨在桃園市的執政恐在今年底被終結。但卻有大批網友警告張務必小心，因為「民進黨太會選舉了」。

《Yahoo奇摩》自8月29日起針對桃園選情進行網路民調，截至今日（8）中午11時，已有超過6萬5100人參與調查。在「你看好誰當選桃園市長？」這題，看好張善政的民眾有45.7%、不知道／沒意見24.8%、鄭運鵬13.8%、鄭寶清12.0%、賴香伶3.7%。

至於「你覺得鄭寶清參選會對桃園選情勢力消長產生影響嗎？」認為一定會的民眾有41.4%、不知道／沒意見19.1%、可能會18.4%、不太會14.1%、一定不會7.0%。

此結果引發熱烈討論，大批網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「雖然民進黨自爆藍營幕選情看好，但還是要奉勸張善政別掉以輕心」、「絕對不能大意，民進黨實在太會選舉了！」「張善政絕不能繼續佛系下去，別忘了你的對手是民進黨」、「小心綠營狗急跳牆」。