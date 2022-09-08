天后王菲1996年與才子竇唯結婚，但婚姻維持了3年便畫下句點，竇唯後來爆出砸報社和燒車等案件，近年他與高原離婚後低調再婚，與多年的女鐵粉共組家庭。近日，竇唯正式復出與大陸京劇演員、上海京劇院梅派大青衣史依弘錄製作品，史依弘曬出和竇唯合照，可見他髮線倒退，頭髮半禿，前幾年他被人撞見時鬍鬚還算黝黑，如今白了一大片，可說歲月不饒人。

竇唯和王菲離婚後，2002年與高原梅開二度，2年後又告吹，過去顏值超高可謂少女殺手的他，私下相當有個性，1999年因不滿記者的提問，拿可樂潑向亞洲電視主持人，最後法院判決竇唯須賠116元人民幣（約514元台幣）洗衣費；2006年他不滿《新京報》報導，擅自闖入報社砸壞公物，之後點火燒報社員工的車輛，自己還打電話自首被抓，隔年法院宣判竇唯故意毀壞公私財物罪成立，但因情節輕微，且有自首情節，免予刑事處罰。

2019年曾有網友直擊竇唯搭地鐵、騎車。（圖／取自新浪於；翻攝自麻辣婊哥微博）

2019年有網友爆料，自稱認識竇唯的現任妻子，當年竇唯燒車被抓，該女去警察局門口拉布條支持，兩人便因此相識相戀，網友稱：「我還有個傳奇朋友，從小到大迷戀竇唯，天天叨叨說喜歡竇唯，好多人覺得她有毛病，後來她努力結識了竇唯，竇唯也對她一見鍾情，現在兩人已經結婚好多年了」，但竇唯本人並未證實。

去年網友撞見竇唯穿雨衣出現在常吃的餐廳。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

本月6日，大陸京劇演員史依弘罕見分享了與竇唯的合影，透露：「唱了竇唯老師作曲的《胡笳十八拍》和《百家姓》的音樂。看到了他對音樂的陶醉和專注。令人感佩」，照片中可見竇唯戴著耳機，頭髮已經半白，比過去他被網友直擊騎車或去年現身餐廳的模樣又老了更多歲，引來其他人說：「唏噓了」、「這個狀態還行」、「非常期待竇老師的編曲和女神姐姐的演繹」、「這是什麼夢幻聯動」。