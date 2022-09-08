民進黨台北市長參選人陳時中（中）8日公布性別與照顧政見，分為親職分擔、愛兒台北、保護人身安全不分性別、自我實現等4大面向，除了延續社福政策，盼改善現行臨托服務狀況，更首拋設立「男性及多元性別安置庇護服務」主張，同時將透過增加職訓、補助經費，提升婦女勞參率，以及利用教育破除月經污名等超過10項政見，會後並與到場支持的市議員參選人合影。（張鎧乙攝）

國內面臨BA.5疫情風暴，卻未採購BA.5雙價疫苗挨批，曾擔任防疫指揮官的民進黨台北市長候選人陳時中今天回應表示，「這問題你可能要請教衛福部」，據他所知，該疫苗在實驗比較前期。至於民眾黨立委蔡壁如擬告他高端EUA部分瀆職，陳時中反嗆蔡壁如「有一個被大家所質疑的地方」，要她先把自己的事情做好。

陳時中今天召開「婦女政策記者會」，並接受媒體聯訪，針對衛福部只採購BA.1疫苗，未採購BA.5疫苗，陳時中回應媒體詢問表示，疫苗一直有很大的多變性，據他所知，BA.5雙價疫苗就是在實驗裡面比較前期，安全性上面都可以討論。

他說，這兩種疫苗，一個是比較成熟的，一個是新的，這要有所討論，這還是要以衛福部和指揮中心說的為主，就他的了解，大概是這樣的情況。

對於立委蔡壁如擬向監察院告發陳時中，在衛福部長任內發給高端緊急使用授權（EUA）部分瀆職。陳時中先是反問「告我EUA？」然後表示，那是經費相關的一個行政程序在辦理，「我想蔡委員有一個被大家所質疑的地方，那自己也先把自己的事情做好」。

前台北市牙醫公會理事長陳彥廷7月底獲選為中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，8月1日履新，外傳因更換挺陳時中的幹部，惹惱部份理事醞釀提案罷免。

對此，陳時中認為，沒有什麼「挺時中，不挺時中」，他已經離開牙醫師公會非常久，過去帶領牙醫師公會從事公共事務，相關幹部幾乎都是他以前所領導的幹部出來，大家在意見上有所紛爭，應該透過民主手段進行會議的管理，「那我想他們自己是成熟的單位，可以做好自己的事情」。