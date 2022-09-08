韓國政府8日宣布，計劃2023年共撥出74兆韓元，約534億美元用來幫助弱勢群體生活，減輕物價大漲所帶來的生計負擔。

韓國明年政府預算支出預估年增8.7兆韓元，將用於低收入戶、傷殘人士、找不到工作與無殼蝸牛的年輕族群，還有生存不易的老年人、兒童以及青少年等。若沒有實施排除條款，大概有40%韓國民眾，約2100萬人可從中受惠。

從這項支出細項來看，韓國政府將從預算中撥21.2兆韓元給368萬低收入戶，高於2022年18兆韓元，年增約18%。同時，5.8兆韓元會用於行動不便的傷殘人士，包括，提供部分發展遲緩民眾全天候醫護服務。

至於年輕族群方面，韓國政府將拿出24.1兆韓元，協助602萬年輕人找到正職工作以及可以安生立命的住所。而總人數高達900萬左右，生活出現困境的兒童、青少年以及老年人，也有23.3兆韓元的補助項目。

上周，韓國提出金額為639兆韓元的2023政府總預算案，這是13年以來歲出首次減少，因為韓國希望藉著嚴控支出來修復財政體質。因此，韓國人民光是健康、社會福利以及就業事宜上，2023年就有規劃年增率約4%的226.6兆韓元預算。