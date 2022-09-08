美債殖利率下滑，蘋果秋季發表會登場，美國四大指數全面收紅，台股在台積電(2330)、鴻海(2317)及聯發科(2454)等權值股止穩小漲，加上航空股、被動元件走強，指數盤中重回14500點，上漲百點左右，但在中秋連假前，預估量能只有1600多億元。

Fed鷹派論點導致國際股市持續拉回，但昨日儘管多位聯準會官員持續發表鷹派言論，但美股對於這些利空影響持續降低，股市反而出現強勢反彈，一般預料，Fed升息既成立定局，除非有更大的利空言論，衝擊可望持續淡化。

外資持續賣超台股，本周三個交易日累計超過200多億元，但賣超幅度有所減緩，期貨維持多單留倉，但美元強勢、台幣持續貶值，資金不利於台股，後續持續觀察國際股市表現，是否再次導致外資出走還是回補買盤，外資多空未明確前，短線短打為主。

分析師指出，產業庫存調整拉長兩季到明年上半年，接下來進入耶誕節的歐美假期，全球經濟衰退影響，年底耶誕需求可能落空；而大陸清零及爛尾樓風險，經濟低迷，雙11需求保守看待，都是第四季必須面對的風險。