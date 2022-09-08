GameStop Corp上季虧損小於預期，並宣布與加密貨幣交易所FTX.US合作以強化在該領域的影響力，受此激勵，該電子遊戲零售商周三盤後股價大漲11.65%，報26.84美元。

GameStop公布第二財季（截至7月30日為止）營收年減4%，為11.4億美元，不如市場預期的12.8億美元。經調整後每股虧損35美分，小於分析師預估的每股虧損38美分。

今年早些時候，GameStop推出可以購買、出售與交易非同質化代幣（NFTs）的「數位錢包」服務。

該電子遊戲零售商周三宣布將與FTX.US結盟，共同成立NFT交易平台，根據雙方合作協議，GameStop將與FTX推出新的電商計畫，也將開始在部分門市銷售FTX禮品卡。

Wedbush分析師Michael Pachter表示，與FTX建立合作夥伴關係不太可能帶來明顯的營收或獲利，但聽起來不錯，所以這是正面消息。他並表示，部分投資人擔心GameStop董事長Ryan Cohen會出脫持股，但他沒這麼做，該公司股價反彈也反映出投資人放下了心中大石。

由於受到散戶追捧並引爆史詩級軋空行情，GameStop去年股價飆漲逾680%。該公司在上季撤換掉財務長Michael Recupero，並宣布1拆4股票分割計畫，盼能重新吸引散戶進場。