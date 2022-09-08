民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨（7）日接受資深媒體人王時齊節目專訪，她分享，一次跑行程空檔發現印有自己照片的公車，好奇上前查看、和司機打招呼，司機竟說去年他榮獲優良司機獎項，就是時任副市長的沈慧虹頒獎，司機也熱情地說：「你一定要加油，我會支持你！」沈慧虹說，許多新竹人內斂、溫暖，就是因為這些支持與鼓勵，讓她有繼續努力的能量。

沈慧虹分享，某天在南寮跑行程時，看到藍15公車經過，上面貼著她的照片廣告，對她來說是非常新鮮的事情，她就興奮地走上前去和司機大哥打招呼，也因當時天色較暗，司機一時沒認出她。

看到司機疑惑表情，沈慧虹便指著公車上的照片說：「謝謝你載著我到處跑，我是沈慧虹！」司機一聽就熱情地說，彼此都沒認不出來，去年他榮獲優良司機的獎項，就是時任副市長的沈慧虹頒發，他也對沈慧虹說：「你一定要加油，我會支持你！」

沈慧虹說，臨走前，她也向大哥深深鞠躬，謝謝他載著她到處跑，也謝謝他每天早出晚歸，載著南寮的鄉親平安出門，安全回家。

沈慧虹感性地說，參與選舉的這段時間，也許偶有風雨，有時候也會覺得辛苦，但因為有大家的支持跟鼓勵，讓她有繼續努力的能量，「謝謝你們，我會加油的！」