鰲峰山公園停車場及景觀營造工程完工視察祈福典禮，今天由副市長黃國榮、建設局長陳大田，與市議會議長張清照、副議長顏莉敏、議員楊典忠，和地方各界代表等，共襄盛舉。（張清照服務處提供）

鰲峰山公園停車場及景觀營造工程完工視察祈福典禮，今天由副市長黃國榮、建設局長陳大田，與市議會議長張清照、副議長顏莉敏、議員楊典忠，和地方各界代表等，共襄盛舉。（張清照服務處提供）

中秋節連假到來，台中市政府今年只開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2處地點提供烤肉。清水區鰲峰山公園停車場與陽光廁所趕在連假前，今天正式完工啟用；市議會議長張清照說，一次解決鰲峰山公園長期以來停車與如廁不便問題，中秋連續假期遊客就可多加利用。

建設局指出，清水區鰲峰山公園停車場克服地形，分上下層兩處；上層可停小型車與機車，下層停放遊覽車；共可停放6輛遊覽車、13輛小客車，還有身心障礙與親子停車格、10個機車格。同時進行動線改善，美化涼亭與設置新的座椅，還將當地鳥群白耳畫眉做成綠牆。

台中市鰲峰山公園停車場及景觀營造工程完工視察祈福典禮，今天上午10時舉行，由副市長黃國榮、建設局長陳大田，與市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員楊典忠，和地方里長與各界代表等，共襄盛舉。

市議會議長張清照說，這是他與二哥前議長張清堂多年來，努力爭取建設的鰲峰山公園，已擁有全國獨有的競合運動場與觀景台、步道等，星期假日遊客如織是票選最佳旅親子遊點之一，但因缺乏大型的停車場，讓遊客很不方便。

張清照強調，經過他努力爭取增建可停多輛遊覽車的大型停車場，還有全國對女性最友善的美輪美奐陽光公廁，希望爭取更多遊客來清水，進而全面帶動台中港區的觀光旅遊，促進地方的商機與觀光收入。