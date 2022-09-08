大陸經濟數據疲軟，7日國際油價重挫，西德州原油（WTI）跌5.69％至81.94美元，布蘭特原油（BRENT）跌5.2％至88美元。法人認為，OPEC+釋放減產訊號、俄羅斯年底前需另尋原油買家及伊朗持續受到制裁等三大因素，供應面因素將支撐油價，減緩崩跌的風險。

大陸8月出口年增 7.1％，遠低於預估值13％，進口年增0.3％，也遜於預期值 1.1％，疲軟數據引發市場對於大陸需求的擔憂，引發原物料普遍下挫，油價領跌，7日西德州原油（WTI）跌5.69％至81.94美元、布蘭特原油（BRENT）跌5.2％至88美元。

未來展望OPEC+（石油輸出國組織及其盟國）決議10月減產10萬桶／日，沖銷9月增產幅度，目標產量將重回8月水平，主要考量景氣降溫的因素。

基於市場不確定性升溫，成員國表示政策將彈性調整，不受限於每月例行會議。

另外，在美國拒絕伊朗對於終止IAEA調查的要求後，伊朗亦強硬回應，核協議談判再度陷入僵局。法人認為，由於OPEC+釋放減產訊號，俄羅斯年底前需另尋原油買家，加上伊朗持續受到制裁，供應面因素將支撐油價，油價崩跌風險降低。