近日財金各部會紛紛釋出外銷前景不佳警訊，而據勞動部今天公布的無薪假（減班休息）統計指出，本周製造業實施無薪假人數達2467人，較上周增加168人，勞動部官員說，最近幾期製造業實施情況確實增加，但推測仍多是個別事業單位受影響。

據統計指出，本周有2605家事業單位中的1萬6872人實施無薪假，其中以支援服務業8822人最多、製造業以2468人次之。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，本期減班休息人數淨減少385家、3020人，其中減少主要在住宿及餐飲業，減少142家、1907人，反映出暑假旅遊旺季及中秋、雙十連假等商機，而支援服務業及批發零售業也分別減少逾300人，其中也有某大型餐廳減少實施100多人，但住宿及餐飲業受疫情及管制措施明顯影響，未來仍要視疫情狀況而定。

王金蓉說，本期增加以以製造業為主，共淨增加168人，其中包括某五金加工廠商及木材加工製造商均提及受到訂單減少才要實施減班休息，目前仍認為是個別事業單位因應訂單減少，後續趨勢仍要持續觀察。