不少Gogoro車主會替車身套上保護套，一名女網友表示，7月底、8月初買Gogoro電動車及保護套，昨日被別人擦撞，她檢查車身有無其他刮傷，驚見蓋在保護套下的烤漆已嚴重磨損，她才知道保護套吸水就要風乾再使用，不少網友看到她的慘況也說「完了！我的套上去一年沒拆過」，更釣出一名苦主說「我的車也是這樣毀容的」。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，7月份買Gogoro當代步工具，她在7月29日牽車，8月4日購買Gogoro保護套，套在車身保護愛車。昨日她騎車外出被其他用路人擦撞，翻開保護套檢查車有沒有其他刮痕，才發現車身粉紅烤漆已嚴重磨損。

原PO買Gogoro才一個月，因不當使用保護套而發生慘況。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO回家拿出保護套的包裝袋，看到上方清楚標示，如雨天淋濕，請務必盡快拆下來風乾或清潔乾燥後再使用，勿長期處於潮濕狀態安裝，她瞬間崩潰，「我以為的保護，其實是更大的傷害，只能怪我沒仔細看說明，給其他Gogoro車主借鏡。」

慘況曝光，引發萬名網友留言，「完了完了芭比Q了，明天我也要檢查我的Gogoro」、「我的車也是這樣，已毀容」、「還好我都不戴套」、「天啊！我從沒拆下來檢查過，快一年了」、「糟糕！我也從沒拆下來檢查過」、「路上看到一堆人裝這個套子」、「套比不套還慘」、「保護套變成遮醜套了」、「沒事啦！蓋起來就什麼都看不到了」、「妳不知道套這個本來髒了就要洗嗎？不是一直套著就好」、「我買來套到現在，有清潔都沒事」。

留言中也有不少同是Gogoro車主給建議，「若真的要保護車身，就要給專業的包犀牛皮」、「我是貼透明犀牛皮保護貼，給妳參考」、「可以考慮買膜自己貼，滿好入手」、「好慘！我是有先貼膜 才裝車套」。