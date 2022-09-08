國民黨團批評蔡總統假視察真輔選。（國民黨團提供）

【全程影音】濫用行政資源？批蔡英文搭專機「視察兼輔選」 國民黨團轟：民進黨有付錢嗎

國民黨立院黨團今天開記者會批評蔡英文總統搭行政專機視察，實際上則是輔選行程。國民黨團書記長李德維批評蔡英文「假視察真輔選」，且不要再拉前總統馬英九來比較，因為馬總統任內，兼任主席時，行政專機油料等支出都由國民黨買單，蔡總統用行政專機，民進黨有付過一毛錢嗎？

國民黨團副書記長鄭正鈐指出，蔡總統8月13日赴嘉義市為亞創中心揭牌，順道為嘉義市長參選人李俊俋造勢，8月18日到蘇澳勗勉海軍168艦隊，也出席「新宜蘭」競選團隊誓師大會，8月21日又帶著台東縣長參選人劉櫂豪視察台東社會住宅。

鄭正鈐接著指出，8月27日蔡總統前往新竹出席2022總統府音樂會，也為新竹市長參選人沈慧虹抬轎，8月30日再至澎湖勗勉海軍146艦隊，順道為澎湖縣長參選人陳光復站台，9月6日又以視察花蓮空軍基地名義，為花蓮縣長參選人Kolas yotaka授旗，徹底用視察行程來包裝輔選行程。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，視察無可厚非，但順道要去輔選就非同小可，視察跟黨務行程高度重疊，就是在「順道視察，真輔選」，這費用怎麼算？油料怎麼算？誰出的錢？民進黨請交代清楚。

李德維指出，過去國民黨執政，民進黨總罵黨國不分，那蔡英文執政後，是不是在做國庫通黨庫的事？事實上，馬總統兼任黨主席時，專機費用都是國民黨黨務支出，2009年至2011年間，行政專機的油料、保險等雜支，國民黨總計付了674萬。

李德維質疑，蔡總統、副總統賴清德跟行政院長蘇貞昌，在去年公投期間搭著行政專機去全台演講反公投，去年國民黨立委陳以信質詢國防部長邱國正，公投行程有沒有由民進黨黨務來補充油錢？邱國正說沒有，顯然去年到現在民進黨沒付過半毛錢。

李德維說，民進黨不要又拿馬英九來比較，馬英九行程國民黨都有支付費用，請民進黨把相關憑單拿出來，油料到底誰買單？有哪些非公務員也在機上？難道又要列為機密封存30年？國民黨可以公開，民進黨不行？請公開誠實面對。