南投縣仁愛警分局為緝捕山老鼠，2021年8月16日下午在仁愛分局前設攔截點，29歲越南籍逃逸移工阿仁（PHAM VAN NAN）拒捕，還開車衝撞警車，阿仁左肩中彈跳車逃逸，躲在山裡一夜後隔天遭逮。南投地院判決結果出爐，依森林法、轉讓禁藥、駕駛交通工具妨害公務等罪，分別判處阿仁徒刑2年4月，林姓徒刑2年2月。

仁愛警分局掌握1輛自小客車，出沒仁愛鄉廬山、春陽地區，盜伐山區林木，經調閱路口監視器得知車輛行進方向後，調派警力於16日下午5時50分，在仁愛警分局大門口前，設置路檢攔截。

山老鼠衝撞警車拒捕後，自撞護欄。（中時資料庫）

山老鼠衝撞警車拒捕，逃逸移工阿仁落網。（中時資料庫）

詎料，移工阿仁駕車行經路檢點時拒捕，加速衝撞員警及民宅後逃逸，造成2名員警受傷，警方對空鳴1槍後，再對該車開1槍，尾隨該車追緝3公里，到達台14線77公里處，查獲該車及林姓嫌犯，車上起獲100多公斤扁柏、檜木及4.2公克毒品；阿仁中彈後則跳下山谷逃逸。

仁愛警分局搜捕過程中，沿路發現阿仁遺留的血跡，隨即調派所有線上警力、山警、林務局人員，到血跡附近方圓1公里進行搜山，在台14線77.5公里處，逮捕逃逸駕駛阿仁，發現他左臂及身上多處受傷。

南投地院判決，依竊取森林主產物貴重木等罪，判處林男有期徒刑2年2個月，阿仁有期徒刑2年4個月。