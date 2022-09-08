麗清(3346)0.62元現金股息今天除息，開盤隨即完成填息。麗清擺脫第二季受清零影響，隨著大陸車市回溫，客戶拉貨力道已轉為強勁，7月單月已經轉盈，第三季起業績將明顯改善。

麗清第二季由於上海封控的影響高於預期，單季毛利率降至4.5％，加上業外損失，單季稅後淨損1.46億元，每股虧損1.37元。

但大陸車市在端出刺激銷售政策，6月開始復甦，主要客戶包括華域視覺、海拉、小糸等車燈大廠對麗清LED車燈模組產品的拉貨增加，7月營收重回5億元，單月自結稅前淨利0.25億元，每股稅後盈餘0.24元。

8月因有多個專案結算將集中認列，法人預期8月營收可望超過6億元，接近歷史高峰，法人估計，第三季營收上看16-17億元，較上季及去年同期都是雙位數成長。在昆山廠稼動率回升，且客戶一次性返饋貢獻為成本的減項，看好單季毛利率回兩位數以上，並且轉虧為盈。

麗清透過一階車燈廠切入特斯拉上海廠的供應鏈，供應Model 3、Model Y的尾燈模組，法人推估，有機會今年下半年開始量產交貨，挹注第四季動能。